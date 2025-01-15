Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар ВС РФ по территории республики. В своем Telegram-канале он написал, что целью атаки стала энергетическая инфраструктура страны, и упрекнул НАТО в недостаточной помощи.

«Очередной российский массированный удар. Середина зимы, и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты», — говорится в публикации.

Он утверждает, что ВС РФ запустили более 40 ракет, в том числе баллистических. В связи с этим Зеленский указал на необходимость усиления «воздушного щита» Украины. Глава государства также упрекнул партнеров по НАТО в нереализованных обещаниях.

«Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате «Рамштайн» дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью. <…> Именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и в целом демократический мир останавливать войны – надежно и на долгое время», — написал Зеленский.

До этого украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мониторинговые паблики, писало, что российские военнослужащие наносят массированный ракетный удар по Украине. Уточняется, что массированный удар наносят самолеты ВКС РФ.

Позже посол США на Украине Бриджит Бринк заявила о массированном ударе ВС РФ по всей территории республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.