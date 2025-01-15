Посол США на Украине заявила о массированной атаке ВС РФ

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила о массированном ударе ВС РФ по всей территории республики. Публикация появилась на ее странице в соцсети X.

«Украина в настоящее время находится под массированной атакой баллистических и крылатых ракет и беспилотников из России», — написала Бринк.

До этого украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мониторинговые паблики, писало, что российские военнослужащие наносят массированный ракетный удар по Украине. Уточняется, что массированный удар наносят самолеты ВКС РФ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.