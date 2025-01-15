ВС России наносят первый в 2025 году массированный ракетный удар по Украине

Российские военнослужащие наносят массированный ракетный удар по Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мониторинговые паблики.

Уточняется, что массированный удар наносят самолеты ВКС РФ.

«Ракеты уже в воздушном пространстве Украины», — говорится в публикации.

Несколькими часами ранее агентство «РБК-Украина» сообщило о взрывах в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что объекты критической инфраструктуры страны получили повреждения на фоне ракетной атаки. По его словам, были повреждены несколько электростанций, в том числе Славянская ТЭС, где пожар продолжается до сих пор.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили эффективность фортификаций для защиты энергообъектов от ударов РФ.