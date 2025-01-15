Казахстан направил в Россию и Азербайджан поручения по делу о крушении самолета под Актау

Астана направила в Москву и Баку поручения о крушении самолета под Актау

Казахстан в рамках расследования авиакатастрофы в Актау направил международные следственные поручения в Россию и Азербайджан. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики, передает РИА Новости.

«Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В рамках правового сотрудничества направлены международные следственные поручения в Азербайджанскую Республику и Российскую Федерацию», — говорится в заявлении.

25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет Embraer 190, принадлежавший компании Azerbaijan Airlines. Воздушное судно летело из Баку в Грозный.

Всего на борту находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. Среди них были 16 граждан РФ, из которых выжили девять.

28 декабря российский президент Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе беседы последний заявил, что самолет потерпел крушение из-за «внешнего воздействия» над территорией РФ.

В свою очередь, Путин принес извинения в связи с произошедшим. Он пояснил, что воздушное судно пыталось приземлиться в аэропорту в Грозном, когда город подвергся атаке украинских дронов. В тот момент в населенном пункте сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), и члены экипажа приняли решение уйти на другой аэродром.

Ранее в Азербайджане заявили, что трагедии с упавшим в Казахстане самолетом можно было избежать.