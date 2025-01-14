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Байден заявил о сохранении и укреплении позиций США в гонке за мировое лидерство

Байден: США сохранили и укрепили позиции в гонке за мировое лидерство
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Leah Millis/Reuters

США сохранили и укрепили свои позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, заявил в своей заключительной внешнеполитической речи американский президент Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Госдепартаменте, Байден обратился к народу Соединенных Штатов и сообщил, что американская национальная мощь стала намного сильнее, чем четыре года назад, когда его администрация пришла к власти. Президент подчеркнул, что альянсы Вашингтона стали крепче, его соперники и противники — слабее, а США — сильнее, чем когда-либо.

По словам Байдена, за время его правления США не только сохранили мировое лидерство, но и укрепили позиции во всех ключевых областях, таких как дипломатия, военная мощь, технологии и экономика. Он назвал беспрецедентным число нынешних союзников Вашингтона. Байден заявил о крупнейших за десятилетия инвестициях в военную промышленность, лидерстве в области искусственного интеллекта и построении наиболее динамичной экономики в мире.

Глава государства отметил, что все эти достижения были достигнуты без вовлечения Соединенных Штатов в новые военные конфликты.

13 января Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики на десятки лет вперед.

Ранее Вэнс заявил об оставляемой Байденом экономической катастрофе в США.

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