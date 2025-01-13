Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блинкен рассказал, что уходящая администрация США готовит Трампу по Украине

Блинкен: администрация Байдена готовит прочные позиции по Украине для Трампа
close
Johanna Geron/Reuters

Уходящая администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом прилагает все усилия, чтобы обеспечить сильнейшие позиции во внешней политике, в том числе по Украине, для избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Он отказался «спекулировать» на тему того, что при Трампе конфликт Москвы и Киева может завершиться не в пользу Украины, и подчеркнул, что необходимо дать администрации Трампа как можно более сильные позиции на международной арене.

«Что имеет смысл – это убедиться, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, как можно сильнее позиции для того, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру, независимо от того, Украина или что-то другое», — сказал Блинкен.

До этого советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение о завершении конфликта в Украине должно оставлять за Киевом право принимать решения по вопросам территориальной целостности, а также включать гарантии безопасности, чтобы избежать повторного возникновения боевых действий.

Ранее Зеленский рассказал Байдену о планах дальнейших боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами