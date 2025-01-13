Блинкен рассказал, что уходящая администрация США готовит Трампу по Украине

Уходящая администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом прилагает все усилия, чтобы обеспечить сильнейшие позиции во внешней политике, в том числе по Украине, для избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Он отказался «спекулировать» на тему того, что при Трампе конфликт Москвы и Киева может завершиться не в пользу Украины, и подчеркнул, что необходимо дать администрации Трампа как можно более сильные позиции на международной арене.

«Что имеет смысл – это убедиться, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, как можно сильнее позиции для того, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру, независимо от того, Украина или что-то другое», — сказал Блинкен.

До этого советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение о завершении конфликта в Украине должно оставлять за Киевом право принимать решения по вопросам территориальной целостности, а также включать гарантии безопасности, чтобы избежать повторного возникновения боевых действий.

Ранее Зеленский рассказал Байдену о планах дальнейших боевых действий.