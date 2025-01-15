Стал известен курс госсекретаря Трампа на международной арене

Кандидат на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа Марко Рубио намерен продвигать концепцию избранного президента «Америка прежде всего», и ставить интересы Вашингтона на первое место. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на документ его заявления во время предстоящих слушаний в комитете по иностранным делам сената США.

«Постановка наших основных национальных интересов выше всего остального — это не изоляционизм. Это осознание здравого смысла, что внешняя политика, сосредоточенная на наших национальных интересах, — это не какой-то устаревший реликт», — говорится в заявлении.

Рубио также полагает, что послевоенный мировой порядок устарел и теперь выступает в качестве оружия против Соединенных Штатов.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров будет выглядеть сильнее будущего госсекретаря США Марко Рубио. Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что Рубио не должен избегать контактов с Лавровым.

Также Джонсон обратил внимание на то, что Вашингтону необходим дипломатический диалог во всех сферах, а посол России в США «должен стать постоянным гостем в Госдепартаменте».

Ранее в Совфеде заявили , что Трамп не станет бросать Украину.