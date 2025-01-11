Экс-аналитик ЦРУ заявил, что будущий госсекретарь Рубио будет выглядеть слабее Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет выглядеть сильнее будущего госсекретаря США Марко Рубио. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Его (Рубио. — «Газета.Ru») превзойдут и затмят. <...> Лавров сейчас главный министр иностранных дел в мире», — отметил Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что Рубио не должен избегать контактов с Лавровым.

Также Джонсон обратил внимание на то, что Вашингтону необходим дипломатический диалог во всех сферах, а посол России в США «должен стать постоянным гостем в Госдепартаменте».

13 ноября избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марко Рубио. По данным The New York Times, Рубио поддержит план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сенатор считает, что на Украину нужно надавить, чтобы она заключила соглашение с Россией и не вступила в НАТО. По его мнению, ситуация уже зашла в тупик.

Позже Рубио заявил, что намерен обеспечивать мир с позиции силы и ставить интересы Соединенных Штатов на первый план.

Ранее Лавров заявил, что США всегда создавали проблемы в мире.