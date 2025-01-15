Соединенные Штаты стали более изолированными, чем Россия, из-за своего внешнеполитического курса, направленного на разжигание войн и провоцирование нестабильности. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, Россия является более дипломатически сильной страной и изолировать ее не получилось. По мнению Риттера, действующие американские власти поставили Европу и НАТО на грань уничтожения, развязав войну на Украине. Он отметил, что избранному лидеру США Дональду Трампу придется столкнуться с этой ситуацией после официального вступления в должность.

До этого Риттер, комментируя заявления главы Пентагона Ллойда Остина, заявил, что президент России Владимир Путин нанес США и НАТО поражение в ходе конфликта на Украине. По его словам, российский лидер не достиг «ни одной из своих стратегических целей», а РФ якобы заплатила большую цену за конфликт.

Ранее в США рассказали, к каким последствиям приведет ошибка Трампа в ситуации на Украине.