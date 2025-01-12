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В США рассказали, к каким последствиям приведет ошибка Трампа в ситуации на Украине

Риттер: неправильная оценка Трампом ситуации на Украине усугубит конфликт
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Steven Hirsch/New York Post via AP

Неправильная оценка командой Дональда Трампа ситуации на Украине при попытках урегулирования военного конфликта может привести к его затягиванию. Таким мнением в статье для Energy Intelligence поделился отставной американский разведчик Скотт Риттер.

«В противном случае прогнозируется продолжение конфликта на истощение до тех пор, пока способность Украины к самообороне не рухнет», — сказал он.

9 января американский миллиардер Илон Маск во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США.

В начале января европейские чиновники, обсуждающие завершение конфликта на Украине с командой Трампа, сообщили, что американцы пересматривают свой подход к ситуации. Один из источников FT отметил, что недавно избранный президент США заявил о сроке в шесть месяцев для решения конфликта, хотя раньше он был уверен, что это удастся сделать значительно быстрее.

Помимо этого, по словам чиновников ЕС, у команды Трампа пока нет четкого плана, и Вашингтон может продолжить предоставлять военную помощь Киеву даже после инаугурации республиканца.

Ранее на Западе заявили, что Трамп рискует потерять доверие членов НАТО.

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