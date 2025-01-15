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В Турции раскрыли, кто определит дорожную карту по Украине

Глава Optimar Дашдемир: Путин и Трамп определят дорожную карту по Украине
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Depositphotos

Планируемые переговоры между лидерами России и США определят дорожную карту по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир, передает РИА Новости.

«Я ожидаю, что по итогам встречи Трампа и Путина будет определена дорожная карта для прекращения российско-украинской войны, возможно, это будет не на первой встрече, но такой процесс неизбежно даст результат», — заявил он.

По словам аналитика, население Украины столкнулось с «катастрофическим процессом», в который украинский лидер Владимир Зеленский втянул страну. Он добавил, что западные страны использовали украинского президента в своих интересах, поэтому у Украины нет причин для продолжения конфликта. Дашдемир подчеркнул, что все закончится после прекращения поставок вооружений со стороны Запада.

До этого российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что переговоры Путина и Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут затянуться. По его словам, на «какие-то подвижки» по урегулированию конфликта можно рассчитывать только после того, как Путин объяснит Трампу, что «Украина — наш «штат».

Ранее Лавров заявил, что США всегда создавали проблемы в мире.

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