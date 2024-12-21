Основатель Pink Floyd раскрыл одну из главных проблем Украины

Половина жителей Украины уехала из страны за два года, по итогам 2024 года еще несколько миллионов человек уедут за границу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«В 2022 году на Украине проживало 45 миллионов человек, сейчас их осталось 28 миллионов. Половина людей покинула страну, и еще несколько миллионов уедут по итогам этого года», — отметил музыкант.

В этой связи Уотерс задался вопросом, почему вообще при нынешних украинских властях «кто-то должен хотеть там жить»?

В марте с прогнозом касательно численности населения выступило украинское министерство социального развития. Оно сообщило, что на начало 2022 года население Украины составило 42 млн человек. К августу 2023-го оно сократилось до 36,3 млн человек. В будущем численность украинцев может достичь 28,9 млн человек к 2041 году и 25,2 млн к 2051-му.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.