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Советник Трампа объяснил, почему у США хорошая возможность для переговоров с Ираном

Уолтц: у США хорошая возможность для переговоров с Ираном, так как он ослаблен
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Mike Segar/Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа будет иметь хорошую возможность для переговоров с Ираном, поскольку эта страна сейчас находится в ослабленном состоянии. Об этом заявил будущий помощник 47-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в ходе выступления в вашингтонском Институте мира, пишет ТАСС.

«Иран находится в слабой позиции. И это создает настоящие возможности, однако также приносит риски», — отметил он.

На слабость Ирана указывает то, что он потерял сдерживающую силу «Хезболлы», бывшего президента Сирии Башара Асада и возможности в сфере противовоздушной обороны, сказал Уолтц.

Кроме того, советник Трампа подчеркнул, что дипломатические методы позволят поместить иранскую ядерную программу под контроль.

6 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Иран является главным вызовом стратегической безопасности для европейцев, во всем регионе и за его пределами. По его словам, развитие ядерной программы Ирана «приближает нас очень близко к точке невозврата». Французский лидер отметил, что этот вопрос станет приоритетным в диалоге, который он будет вести с администрацией Дональда Трампа.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что Тегеран готов незамедлительно вступить в переговоры с Западом по своей ядерной программе.

Ранее СМИ узнали о планах Трампа по «максимальному давлению» на Иран.

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