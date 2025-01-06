Макрон обеспокоился ядерной программой Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерная программа Ирана близка к «точке невозврата», и республика является «главным стратегическим вызовом безопасности» на Ближнем Востоке. Его слова приводит L.

«Иран является главным вызовом стратегической безопасности для Франции, европейцев, во всем регионе и за его пределами», — заявил Макрон.

По его словам, развитие ядерной программы Ирана «приближает нас очень близко к точке невозврата». Французский лидер отметил, что этот вопрос станет приоритетным в диалоге, который он будет вести с новой администрацией Дональда Трампа.

3 января стало известно, что президент США Джо Байден вместе со своей командой на секретной встрече обсуждал план нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. По данным портала Axios, варианты потенциального нападения США, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января, представил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Байден в итоге не принял окончательного решения по этому вопросу.

До этого бывший заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью в статье для журнала Foreign Affairs заявил, что Соединенные Штаты могут начать боевые действия против Ирана, если Вашингтон не добьется результатов в переговорах по ядерной программе Тегерана. В публикации отмечается, что США должны предпринять «последнюю, добросовестную попытку договориться о прекращении ядерной программы Тегерана» сразу после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа в должность.

Ранее в Иране заявили о готовности к переговорам по ядерной программе.