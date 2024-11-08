СМИ узнали о планах Трампа по «максимальному давлению» на Иран

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность резко ужесточит санкции против Ирана, в частности против нефтяной отрасли. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Я думаю, вы увидите возобновление санкций, они попытаются сильнее изолировать Иран как в дипломатическом, так и в финансовом плане», — утверждает неназванный бывший сотрудник Белого дома.

Издание напомнило, как во время своего первого президентского срока Трамп вышел из соглашения шести стран с Тегераном, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, целью которого было ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на снятие экономических санкций.

В тот период Трамп придерживался стратегии «максимального давления» на Иран в надежде, что последний откажется от амбиций по созданию ядерного оружия, прекратит финансирование и обучение групп, которые США считают террористическими, а также улучшит ситуацию в области прав человека.

Источники газеты в Белом доме считают, что Трамп продолжит свою политику в отношении Ирана.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.