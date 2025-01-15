Зеленский поблагодарил спикера сейма Латвии Миериню за встречу

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спикера сейма Латвии Дайгу Миериню за диалог и помощь Украине после встречи с ней. Соответствующую публикацию украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Был рад приветствовать в Киеве спикера Сейма Латвии Дайгу Миериню. Провели предметный разговор о продолжении поддержки Украины и совместных шагах, направленных на достижение справедливого и длительного мира во всем регионе», — рассказал он.

Президент Украины отметил, что с начала СВО Латвия «является надежным союзником» Украины.

«Благодарен латвийцам за ежегодное выделение 0,25% ВВП на военную поддержку Украины, за помощь нашим воинам, всем украинцам и украинкам», — подчеркнул Зеленский.

До этого Зеленский заявил о подписании соглашения о безопасности с Латвией.

11 апреля 2024 года сообщалось, что что Латвия собирается в этом году предоставить Украине пакет военной помощи на сумму порядка €112 миллионов. Кроме того, Латвия намерена помогать Украине с защитой и восстановлением критической инфраструктуры, разминированием территории, с беспилотными технологиями и кибербезопасностью.

Ранее Зеленский поблагодарил уходящего президента Латвии за «эффективную поддержку» Украины.