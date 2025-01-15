Украина становится страной без будущего. Об этом в своем YouTube-канале заявила лидер фракции «Батькивщина», бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко.

Политик раскритиковала закон о Конституционном суде, позволяющий международным советам выбирать его судей. Таким образом, отметила Тимошенко, Украина стала первой и единственной в мире страной, где Конституционный суд формируется неизвестными международными игроками за пределами государства.

Лидер «Батькивщины» заявила, что на Украине происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, исчезают села. Люди, не видя возможности работать и обеспечивать свои семьи, эмигрируют.

Тимошенко назвала происходящие процессы экономической стагнацией, которая превращает Украину в страну без будущего.

14 января помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Украина в 2025 году может прекратить свое существование как государство.

3 января оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что единственным способом избежать разрушения Украины и восстановить ее экономику является заключение соглашений с Россией. Он отметил, что продолжение конфликта с Россией ведет к уничтожению всех конкурентоспособных отраслей и транзитного потенциала украинской экономики.

Ранее в Германии заявили, что Украина может перестать существовать при Трампе.