Единственным способом избежать разрушения Украины и восстановить ее экономику является заключение соглашений с Россией. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«От перекрытия транзитов через Украину выиграли все, от Нидерландов (порты) до Китая (энергоносители) и США. Проиграли только мы. Причем, с какой бы стороны ни посмотреть. И как бы страшно это сейчас для кого-то не прозвучало, выходом из этой ситуации будут только экономические договоренности с РФ. Других путей восстановить экономику просто нет», – написал он, подчеркнув, что чем быстрее будут достигнуты политические изменения для начала урегулирования конфликта, тем больше шансов сохранить страну от разрушения.

Дубинский также отметил, что продолжение конфликта с Россией ведет к уничтожению всех конкурентоспособных отраслей и транзитного потенциала украинской экономики. Тем не менее, действующие власти Киева представляют эту ситуацию как значительное достижение для страны.

«Сделка, действительно, историческая. Так обманывать не очень умную часть народа под его же аплодисменты не удавалось еще никому», резюмировал депутат.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России нужны юридические, обязывающие договоренности с Украиной о полном прекращении огня и решении первопричин конфликта, а не перемирие — тем более временное.

Ранее Путин рассказал о готовности к мирным переговорам по Украине.