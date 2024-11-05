Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что Украина может перестать существовать при Трампе

NZZ: победа Трампа на выборах поставит под сомнение существование Украины

close
Shannon Stapleton/Reuters

Возможная победа кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на выборах поставит под сомнение существование Украины. Об этом пишет немецкое издание Neue Zürcher Zeitung.

«Возвращение Трампа в Белый дом поставит под сомнение существование Украины и безопасность Европы. Еще неизвестно, действительно ли Трамп навяжет украинцам продиктованный им мир», — говорится в сообщении издания.

Газета также приводит слова одного из украинских военнослужащих, который считает, что Запад «отказывается от Украины». По словам военного ВСУ, если Трамп придет к власти в США, Киеву «станет еще хуже».

До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров отмечал, что общество на Украине верит, что в случае победы на выборах в США кандидата от демократов Камалы Харрис Киеву предоставят большое количество оружия, и боится победы ее оппонента Дональда Трампа.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами