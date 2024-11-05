Возможная победа кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на выборах поставит под сомнение существование Украины. Об этом пишет немецкое издание Neue Zürcher Zeitung.

«Возвращение Трампа в Белый дом поставит под сомнение существование Украины и безопасность Европы. Еще неизвестно, действительно ли Трамп навяжет украинцам продиктованный им мир», — говорится в сообщении издания.

Газета также приводит слова одного из украинских военнослужащих, который считает, что Запад «отказывается от Украины». По словам военного ВСУ, если Трамп придет к власти в США, Киеву «станет еще хуже».

До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров отмечал, что общество на Украине верит, что в случае победы на выборах в США кандидата от демократов Камалы Харрис Киеву предоставят большое количество оружия, и боится победы ее оппонента Дональда Трампа.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.