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В Белом доме заявили, что Байден убеждал Трампа продолжать оказывать помощь Киеву

Кирби: Байден убеждал Трампа сохранить помощь Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Действующий глава США Джо Байден во время обсуждения с избранным президентом Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Киева, чтобы позволить украинским властям с позиции силы вести переговоры с Россией. Об этом, ссылаясь на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, сообщает РИА Новости.

Выступая перед журналистами на брифинге в Вашингтоне, Кирби заявил, что Байден вел разговоры с Трампом о продолжении поддержки Украины. По словам чиновника, это позволит «сохранить импульс» для того, чтобы Киев на возможных переговорах мог занять «позицию силы».

14 января кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что избранный американский президент Дональд Трамп после инаугурации будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях.

В тот же день советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США считают неверным диктовать Украине условия переговоров с РФ до тех пор, пока не происходит прямого втягивания Вашингтона в конфликт.

Ранее Трамп назвал ужасной внешнюю политику Байдена.

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