Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в министры обороны США рассказал о планах Трампа относительно Украины

Хегсет: Трамп планирует урегулировать конфликт на выгодных для Украины условиях
close
Sam Wolfe/Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп после инаугурации будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях. Об этом сообщил выдвинутый будущим главой государства кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет, передает ТАСС.

Во вторник, 14 января, политик принял участие в слушаниях в комитете верхней палаты конгресса США по делам вооруженных сил. На мероприятии ему задали вопрос, собирается ли новая американская администрация «бросить Украину».

«Это политическое решение президентского уровня. Он (Трамп — «Газета.Ru») совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта», — отметил Хегсет.

Как сказал кандидат на пост главы Пентагона, команда избранного президента хорошо понимает, кто в противостоянии между Киевом и Москвой является «агрессором» и «хорошим парнем».

«Мы бы хотели видеть это (урегулирование конфликта — «Газета.Ru») настолько выгодным для украинцев, насколько возможно», — добавил он.

В то же время политик дал понять, что завершение боевых действий как таковое остается первоочередной задачей.

Ранее советник уходящего президента США Джо Байдена по национальной безопасности оценил попытки диктовать Украине условия переговоров с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами