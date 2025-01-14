Кандидат в министры обороны США рассказал о планах Трампа относительно Украины

Хегсет: Трамп планирует урегулировать конфликт на выгодных для Украины условиях

Избранный американский президент Дональд Трамп после инаугурации будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях. Об этом сообщил выдвинутый будущим главой государства кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет, передает ТАСС.

Во вторник, 14 января, политик принял участие в слушаниях в комитете верхней палаты конгресса США по делам вооруженных сил. На мероприятии ему задали вопрос, собирается ли новая американская администрация «бросить Украину».

«Это политическое решение президентского уровня. Он (Трамп — «Газета.Ru») совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта», — отметил Хегсет.

Как сказал кандидат на пост главы Пентагона, команда избранного президента хорошо понимает, кто в противостоянии между Киевом и Москвой является «агрессором» и «хорошим парнем».

«Мы бы хотели видеть это (урегулирование конфликта — «Газета.Ru») настолько выгодным для украинцев, насколько возможно», — добавил он.

В то же время политик дал понять, что завершение боевых действий как таковое остается первоочередной задачей.

Ранее советник уходящего президента США Джо Байдена по национальной безопасности оценил попытки диктовать Украине условия переговоров с РФ.