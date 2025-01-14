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Зеленский обсудил защиту Украины с министром обороны Германии

Зеленский обсудил с Писториусом инвестиции в украинскую оборонную промышленность
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Они обсудили развитие комплексного щита противовоздушной обороны, инвестиции в украинскую оборонную промышленность, а также поддержку солдат на поле боя.

Зеленский выразил благодарность Германии за ее поддержку, которая предоставила около 16% от всей помощи Украине.

До этого сообщалось, что Зеленский в ходе переговоров с Писториусом отверг призывы зарубежных партнеров снизить возраст мобилизации до 18 лет.

Он добавил, что отправляющиеся на фронт военнослужащие должны иметь соответствующие знания и быть защищенными. При этом ответственность за «насыщение» ВСУ оружием и техникой украинский лидер возложил на союзные государства.

14 января министр обороны Германии прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом. По данным телеканала N-tv, Писториус организовал поездку, чтобы получить актуальную информацию о ситуации на поле боя и обсудить с украинским правительством дальнейшую поддержку.

Ранее Зеленский заявил о планах британского премьера посетить Украину.

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