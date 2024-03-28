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Путин назвал красоту Крыма идеальной

Путин назвал красоту Крыма идеальной и признал его уникальным местом на планете

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, что с Крымом мало какое место на земле может сравниться по красоте. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании глава государства поднял вопрос о необходимости организовать маршруты к различным точкам на побережье от трассы «Таврида». Речь идет о съездах к Судаку, Феодосии, Приветному и Алуште.

«Это очень важно и для крымчан, и для севастопольцев, но и для всех других россиян, которые едут туда на отдых», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Крым — уникальное место на планете. Он призвал максимально подчеркнуть все прелести этой территории и создать для отдыхающих максимально комфортные условия.

До этого президент предрек, во сколько раз вырастет вклад туризма в ВВП страны к 2030 году. По мнению Путина, индустрия гостеприимства открывает для всех российских регионов перспективы развития, в том числе связанные с созданием новых рабочих мест.

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

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