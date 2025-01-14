Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой в киберсфере

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет назвал РФ и КНР угрозами в киберсфере
close
Depositphotos

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет назвал Россию и Китай основными угрозами в киберсфере. Об этом говорится в тексте его письменных показаний сенату, передает РИА Новости.

Он отметил, что готов признать кибератаки как «акт войны», если те причиняют существенный ущерб Соединенным Штатам и американцам.

«В тех случаях, когда кибератака нарушила критически важную национальную инфраструктуру, была направлена ​​против граждан или была осуществлена ​​с намерением нанести значительный ущерб экономическому или военному потенциалу США, будут аргументы в пользу того, что такая атака может рассматриваться как акт войны», — написал Хегсет.

Он подчеркнул, что операции России в кибер- и информационном пространстве, подводные возможности, амбиции в Арктике и космосе также являются особенно сильными.

Также Хегсет заявил, что РФ значительно нарастила ядерный арсенал, представляя угрозу для США, Европы и Азии. По его словам Штатам требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны.

Ранее стало известно, что Байден обсуждал удары по ядерным объектам Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами