Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой в киберсфере

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет назвал РФ и КНР угрозами в киберсфере

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет назвал Россию и Китай основными угрозами в киберсфере. Об этом говорится в тексте его письменных показаний сенату, передает РИА Новости.

Он отметил, что готов признать кибератаки как «акт войны», если те причиняют существенный ущерб Соединенным Штатам и американцам.

«В тех случаях, когда кибератака нарушила критически важную национальную инфраструктуру, была направлена ​​против граждан или была осуществлена ​​с намерением нанести значительный ущерб экономическому или военному потенциалу США, будут аргументы в пользу того, что такая атака может рассматриваться как акт войны», — написал Хегсет.

Он подчеркнул, что операции России в кибер- и информационном пространстве, подводные возможности, амбиции в Арктике и космосе также являются особенно сильными.

Также Хегсет заявил, что РФ значительно нарастила ядерный арсенал, представляя угрозу для США, Европы и Азии. По его словам Штатам требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны.

Ранее стало известно, что Байден обсуждал удары по ядерным объектам Ирана.