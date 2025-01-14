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Кандидат в шефы Пентагона рассказал, от чего зависит выживание США

Кандидат в шефы Пентагона Хегсет: США нужно модернизировать ядерную триаду
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

США требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках слушаний в Сенате Хегсет подчеркнул, что США следует инвестировать в модернизацию ядерной триады для защиты.

Он добавил, что предотвращение возможной ядерной атаки противника является наивысшим приоритетом США.

Кандидат на пост главы Пентагона подчеркнул, что Вашингтон стремится к контролю над вооружениями, но в его отсутствие планирует продолжить модернизировать свою ядерную триаду.

8 января Министерство обороны США получило финальную партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12.

Авиабомбы B61-12, которые пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладают по сравнению с ними меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). В то же время B61-12 имеет большую точность, обеспечиваемую современной сборкой хвостового комплекта, со значительным снижением мощности без общего изменения военных характеристик, говорится в заявлении.

Ранее в США испугались ядерных планов Пентагона.

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