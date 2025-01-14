В США высказали опасения по поводу роста ядерного потенциала России

Россия значительно нарастила ядерный арсенал, представляя угрозу для США, Европы и Азии. Об этом заявил кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии», — сказал он.

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, несмотря на многократные заявления Москвы о том, что таких планов нет. Также он высказал мнение, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этой ситуации.

3 января американский журнал National Interest писал, что российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» превосходят флот Военно-морских сил США и Североатлантического альянса. В статье отмечается, что подлодки «Ясень-М» могут вплотную подойти к субмаринам противника и внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. Кроме того, российские подлодки оснащены передовым ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые комплексы «Циркон».

Ранее Джо Байден обсуждал удары по ядерным объектам Ирана.