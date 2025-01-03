Байден на секретной встрече обсуждал удары по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден вместе со своей командой на секретной встрече обсуждал план нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Варианты потенциального нападения США, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января, представил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Это произошло на встрече, которая несколько недель назад оставалась секретной до сих пор», — отмечает издание.

По информации портала, Байден в итоге не принял окончательного решения по этому вопросу.

Накануне бывший заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью в статье для журнала Foreign Affairs заявил, что Соединенные Штаты могут начать боевые действия против Ирана, если Вашингтон не добьется результатов в переговорах по ядерной программе Тегерана. В публикации отмечается, что США должны предпринять «последнюю, добросовестную попытку договориться о прекращении ядерной программы Тегерана» сразу после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа в должность.

Ранее Германия, Британия и Франция раскритиковали ядерную программу Ирана.