Кандидат в министры обороны США ответил на вопрос о продолжении помощи Украине

Кандидат на пост главы минобороны США Пит Хегсет, отвечая на вопрос законодателей, не подтвердил, что поддержит продолжение помощи Украине. Он выступил в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса Соединенных Штатов на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, сообщает ТАСС.

«В случае утверждения я обеспечу, чтобы министерство обороны играло ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке спецпосланника по Украине и России», — сказал Хегсет в ответ на вопрос, считает ли он важным, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать украинскому государству помощь в области безопасности, в том числе после завершения конфликта.

13 января действующий американский президент Джо Байден заявил, что уходящая администрация США заложила основу для того, чтобы избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжил оказание военной помощи Украине.

9 января на американской базе «Рамштайн», расположенной в Германии, состоялось заседание контактной группы по ситуации на Украине. В ходе мероприятия американский министр обороны Ллойд Остин объявил о выделении пакета военной помощи Киеву на сумму $500 млн. Эти средства будут потрачены на закупку различных боеприпасов и оборудования для истребителей F-16, уже поставленных в зону конфликта.

Ранее в Пентагоне раскрыли общую сумму военной помощи, которую союзники оказали Украине после начала конфликта.