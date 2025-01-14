Кандидат на пост главы Пентагона заявил, что Трамп постарается положить конец войнам

США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа постараются положить конец войнам. Об этом заявил кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Наконец мы со всей ответственностью положим конец войнам, чтобы обеспечить приоритетность наших ресурсов и переориентироваться на более крупные угрозы», — сказал он.

По словам Хегсета, при Трампе Пентагон «будет добиваться мира через силу».

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен «очень быстро» организовать встречу с Владимиром Путиным после своей инаугурации. Однако он не уточнил сроков встречи, которая станет первой между лидерами двух стран с момента начала конфликта на Украине. Отвечая на вопрос журналистов о стратегии прекращения боевых действий, Трамп отметил, что ситуация зависит от Владимира Путина.

10 января Трамп заявил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

Ранее в Евросоюзе испугались прямых переговоров Трампа и Путина по Украине.