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На Украине стали охотнее принимать идею о территориальных уступках России

NZZ: идея о территориальных уступках России закрепилась в умах украинцев
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинцы стали охотнее принимать идею о территориальных уступках России на фоне продолжающегося конфликта. Об этом пишет немецкая газета Neue Zürcher Zeitung.

«Хотя условия уступок президенту России Владимиру Путину еще не определены, идея уступки части украинской территории в обмен на мир, похоже, закрепилась в умах многих украинцев», — говорится в сообщении издания.

Немецкая газета обращает внимание на результаты социологического опроса Международного института социологии в Киеве. По его данным, доля населения Украины, поддерживающего территориальные уступки, выросла с 19% в феврале 2024 года до 32% в октябре.

До этого депутат Государственной думы Алексей Чепа заявлял, что конфликт на Украине завершится в 2025 году.

На скорое прекращение боевых действий, по мнению депутата, указывает целый ряд факторов: приход избранного президента США Дональда Трампа, обстановка в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что в украинской армии все больше поддерживают планы Трампа по переговорам.

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