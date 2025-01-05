NZZ: идея о территориальных уступках России закрепилась в умах украинцев

Украинцы стали охотнее принимать идею о территориальных уступках России на фоне продолжающегося конфликта. Об этом пишет немецкая газета Neue Zürcher Zeitung.

«Хотя условия уступок президенту России Владимиру Путину еще не определены, идея уступки части украинской территории в обмен на мир, похоже, закрепилась в умах многих украинцев», — говорится в сообщении издания.

Немецкая газета обращает внимание на результаты социологического опроса Международного института социологии в Киеве. По его данным, доля населения Украины, поддерживающего территориальные уступки, выросла с 19% в феврале 2024 года до 32% в октябре.

До этого депутат Государственной думы Алексей Чепа заявлял, что конфликт на Украине завершится в 2025 году.

На скорое прекращение боевых действий, по мнению депутата, указывает целый ряд факторов: приход избранного президента США Дональда Трампа, обстановка в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что в украинской армии все больше поддерживают планы Трампа по переговорам.