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Зеленский высказался о возможном прекращении поддержки от Запада

Зеленский назвал безумием возможное прекращение Западом поддержки Украины
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал безумием возможное решение Запада о прекращении поддержки Киева. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы прошли такой долгий путь, что было бы просто безумием бросить все и не продолжать развивать созданные нами оборонные коалиции», — сказал он на заседании Контактной группы по вопросам обороны страны на авиабазе «Рамштайн».

Зеленский добавил, что западные страны не только помогают Украине, но и укрепляют общую оборонную мощь.

Украинский лидер также заявил, что страны-союзники не выполнили все обещания, которые дали Киеву на последнем саммите НАТО.

На этом же мероприятии Зеленский призвал союзников по «Рамштайну» инвестировать в производство дронов на территории Украины. Политик отметил, что беспилотники позволяют сдерживать наступление российской армии в зоне специальной военной операции и минимизировать потери ВСУ.

Ранее депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Зеленскому по сделке с Россией.

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