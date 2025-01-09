Зеленский высказался о возможном прекращении поддержки от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский назвал безумием возможное решение Запада о прекращении поддержки Киева. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы прошли такой долгий путь, что было бы просто безумием бросить все и не продолжать развивать созданные нами оборонные коалиции», — сказал он на заседании Контактной группы по вопросам обороны страны на авиабазе «Рамштайн».

Зеленский добавил, что западные страны не только помогают Украине, но и укрепляют общую оборонную мощь.

Украинский лидер также заявил, что страны-союзники не выполнили все обещания, которые дали Киеву на последнем саммите НАТО.

На этом же мероприятии Зеленский призвал союзников по «Рамштайну» инвестировать в производство дронов на территории Украины. Политик отметил, что беспилотники позволяют сдерживать наступление российской армии в зоне специальной военной операции и минимизировать потери ВСУ.

Ранее депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Зеленскому по сделке с Россией.