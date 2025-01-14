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В МИД РФ заявили о желании одной азиатской страны принять переговоры по Украине

Лавров: Вьетнам выразил готовность принять возможные переговоры по Украине
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Александр Кряжев/РИА Новости

Ханой заявил о готовности принять на своей территории переговоры по урегулированию украинского конфликта, если они состоятся. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российских дипломатов в 2024 году, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы услышали, что Вьетнам готов принять у себя даже переговоры [по Украине]», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва признательна властям азиатской страны и очень ценит их усилия. Однако к текущему моменту РФ не получала никаких конкретных предложений по началу переговоров. Более того, российские войска еще не выполнили все поставленные перед ними задачи, подчеркнул Лавров.

13 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в данный момент Киев не способен вести переговоры с Москвой «с позиции силы». В связи с этим он призвал западные страны добиваться того, чтобы эта ситуация изменилась.

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок для начала мирных переговоров по Украине. Кроме того, он обратил внимание, что в случае начала диалога предоставление РФ гарантий безопасности должно стать неотъемлемой частью процесса урегулирования.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, что мешает завершению конфликта.

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