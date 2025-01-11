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В Раде объяснили, что мешает окончанию конфликта

Нардеп Дубинский: Трампу нужно устранить Зеленского, чтобы прекратить конфликт
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Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Владимир Зеленский является единственным препятствием для достижения мира на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем YouTube-обращении из СИЗО, где он находится по обвинению в государственной измене.

По мнению Дубинского, Россия, Китай и Бразилия выразили готовность к переговорам, Индия занимает нейтральную позицию, а президентская администрация Трампа, еще до его вступления в должность, также демонстрировала готовность к мирному урегулированию.

»США многократно уже, я имею в виду переходная команда Трампа заявила о готовности перейти к мирным переговорам. В Европе, как обычно, никакого согласия и единства нет. Поэтому остается только Зеленский. <...> Если обойти его не получается, его нужно устранить», — заключил политик.

До этого Дубинский указывал, что поведение Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Киева. Политик полагает, что публичный отказ избранного президента США Дональда Трампа принять Украину в НАТО в очередной раз показывает, что у Владимира Зеленского нет никакого плана «перемоги».

Ранее Дубинский назвал Зеленского военным преступником из-за отказа от переговоров.

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