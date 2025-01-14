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В Германии испугались «гибридных атак» со стороны России

Глава МВД Германии Фезер обвинила Путина в «бессовестном» поведении
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Jessica Lichetzki/Global Look Press

Министр внутренних дел Германии сообщила об угрозе со стороны России, которая якобы предпринимает «гибридные атаки» против Европы и ФРГ. В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что российский лидер Владимир Путин «действует абсолютно бессовестно» в этом вопросе.

Она указала, что речь идет об угрозах нападения на гражданское население, кибератаках, кампаниях по дезинформации и диверсиях. По ее словам, произошли нападения на критически важную инфраструктуру и компании, а также значительно возросло количество случаев саботажа и шпионажа.

Фезер считает, что из-за поддержки Украины Германия находится «в центре российской агрессии». Она также обвинила Москву в использовании миграции в целях дестабилизации государств.

До этого Фезер заявила о растущей опасности гибридной войны со стороны России, а также об угрозе шпионажа и вмешательства Москвы в европейские выборы. По ее словам, Германия «наблюдает новое измерение угроз» со стороны России.

Ранее в Германии назвали «советский менталитет» одной из проблем ВСУ.

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