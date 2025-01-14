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Лавров заявил о создании Советом Европы незаконных трибуналов

Лавров: Совет Европы создает незаконные трибуналы против России по решению США
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Совет Европы создал незаконные трибуналы и другие компенсационные механизмы против России под руководством США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

По его словам, американские представители не являются членами Совета Европы, они наблюдатели.

«Но то, что сейчас делает Совет Европы, включая создание незаконных трибуналов, создание каких-то реестров, какой-то компенсационный механизм, чтобы Россию во все тяжкие наказывать, — это все делается по решению США», — объяснил Лавров.

В ходе этого же выступления глава МИД РФ заявил, что избранный американский президент Дональд Трамп первым из западных политиков признал, что руководство НАТО врало при подписании тех или иных соглашений и документов по безопасности. По его словам, США и их союзники обещали не претендовать на доминирование на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее Лавров стукнул ручкой по микрофону, упомянув НАТО.

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