Лавров заявил о создании Советом Европы незаконных трибуналов

Совет Европы создал незаконные трибуналы и другие компенсационные механизмы против России под руководством США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

По его словам, американские представители не являются членами Совета Европы, они наблюдатели.

«Но то, что сейчас делает Совет Европы, включая создание незаконных трибуналов, создание каких-то реестров, какой-то компенсационный механизм, чтобы Россию во все тяжкие наказывать, — это все делается по решению США», — объяснил Лавров.

В ходе этого же выступления глава МИД РФ заявил, что избранный американский президент Дональд Трамп первым из западных политиков признал, что руководство НАТО врало при подписании тех или иных соглашений и документов по безопасности. По его словам, США и их союзники обещали не претендовать на доминирование на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее Лавров стукнул ручкой по микрофону, упомянув НАТО.