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Лавров заявил, что Трамп признал ложь НАТО

Лавров: Трамп первым из западных политиков заявил о вранье НАТО
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Yves Herman/Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп первым из западных политиков признал, что руководство НАТО врало при подписании тех или иных соглашений и документов по безопасности. Об этом во время пресс-конференции, посвященной итогам работы российских дипломатов в 2024 году, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, США и их союзники обещали не претендовать на доминирование на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Более того, они уверяли, что не станут укреплять собственную безопасность за счет других государств.

«НАТО занималась ровно тем, что обещала не делать. Трамп об этом сказал. Это впервые из уст не только американского руководителя, но и из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров обратил внимание, что НАТО в течение долгого времени продвигалась к границам РФ. Тем самым организация нарушила договоренности и условия, на которых произошло воссоединение Федеративной Республики Германия (ФРГ) и Германской Демократической Республики (ГДР).

Как сказал министр, о попытках НАТО создать военные базы и развить соответствующую инфраструктуру вдоль российских границ «очень хорошо известно». В том числе это касается планов построить военно-морские базы на Крымском полуострове и побережье Азовского моря.

Ранее избранный президент США сообщил о планах добиваться от стран — членов НАТО увеличения расходов на оборону.

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