Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров стукнул ручкой по микрофону, упомянув НАТО

Лавров во время пресс-конференции ударил ручкой по микрофону, говоря о НАТО
close
МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ударил ручкой по микрофону на пресс-конференции в Москве, когда говорил о НАТО. Трансляцию брифинга вел МИД РФ.

»Евросоюз создавался для европейцев, но не так давно подписал соглашение с НАТО, согласно которому ЕС, если будет война, не приведи Господь, будет делать то, что ему скажет НАТО», — сказал глава МИД РФ, перед тем как стукнуть по микрофону.

После этого он продолжил свою речь, отметив, что вступить в «военный Шенген» предложили уже и Швейцарии, чтобы конфедерация запрещала проезд по своей территории в сторону России.

Также во время пресс-конференции Лавров прокомментировал заявление Байдена по помощи Украине со стороны 50 стран. По его словам, на самом деле это было сделано, чтобы вести войну против России руками украинцев.

11 января экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Лавров будет выглядеть сильнее будущего госсекретаря США Марко Рубио.

Ранее Лавров оценил необходимость реформы Совета Безопасности ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами