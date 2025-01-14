Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров прокомментировал заявление Байдена по помощи Украине со стороны 50 стран

Лавров: Байден смог поставить 50 стран под ружье, чтобы воевать против России
close
МИД России

Президент США Джо Байден заявил, что «поставил под ружье» 50 стран для помощи Украине, но на самом деле это было сделано, чтобы вести войну против России руками украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.

«Байден, выступая с отчетом по внешней политике, с гордостью сказал, что «нам удалось укрепить НАТО» и сторонников североатлантического альянса: 50 стран «мы поставили под ружье», чтобы, он сказал, «помогать Украине», а на самом деле, чтобы воевать против России руками Украины», — сказал Лавров.

13 января президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной внешнеполитическим достижениям своей администрации, за неделю до инаугурации Дональда Трампа.

В частности, он заявил, что заложил основу для оказания помощи Киеву новой администрации США. При этом Трамп, комментируя выступления Байдена, обвинил уходящего президента в том, что тот довел внешнюю политику страны до низшей точки в истории.

Ранее Байден заявил, что он стоял в центре Киева, а не Путин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами