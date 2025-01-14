Лавров прокомментировал заявление Байдена по помощи Украине со стороны 50 стран

Президент США Джо Байден заявил, что «поставил под ружье» 50 стран для помощи Украине, но на самом деле это было сделано, чтобы вести войну против России руками украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.

«Байден, выступая с отчетом по внешней политике, с гордостью сказал, что «нам удалось укрепить НАТО» и сторонников североатлантического альянса: 50 стран «мы поставили под ружье», чтобы, он сказал, «помогать Украине», а на самом деле, чтобы воевать против России руками Украины», — сказал Лавров.

13 января президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной внешнеполитическим достижениям своей администрации, за неделю до инаугурации Дональда Трампа.

В частности, он заявил, что заложил основу для оказания помощи Киеву новой администрации США. При этом Трамп, комментируя выступления Байдена, обвинил уходящего президента в том, что тот довел внешнюю политику страны до низшей точки в истории.

Ранее Байден заявил, что он стоял в центре Киева, а не Путин.