Лавров увидел «американский след» в атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока»

США «науськивают» Украину на то, чтобы вслед за «Северными потоками» вывести из строя «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Глава МИД выразил уверенность, что США не нужны конкуренты ни в одной из отраслей, начиная с энергетики. По его словам, Вашингтон «дает добро» на террористические мероприятия, направленные на разрушение энергетического благополучия Евросоюза.

«Они (США — прим. ред.) науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за «Северными потоками», еще и «Турецкий поток» вывести из строя», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности МИД РФ в 2024 году.

11 января девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. В министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены. Тем не менее обломки одного из них упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка украинской стороны атаковать станцию «Русская» является продолжением линии энергетического терроризма. Представитель Кремля отметил, что произошедшее — новое и «очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по взрывам», подобных диверсиям на «Северном потоке».

Ранее турецкий политолог предположил, кто координировал атаку ВСУ на станцию «Русская».