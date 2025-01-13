Украина пыталась атаковать станцию на Кубани для прекращения поставок газа в Европу

Украина при помощи беспилотников пыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», для прекращения поставок российского энергоносителя в Европу. Об этом заявило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Попытка атаки станции «Русская» в селе Гай-Кодзор была произведена 11 января. Все украинские дроны были сбиты, говорится в сообщении. Пострадавших нет.

В результате падения обломков беспилотников было незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции на территории «Русской». Последствия падения осколков устранили, оборудование восстановлено, отметили в МО.

После произошедшего станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено, добавили в Минобороны.

С 1 января транзит российского газа в Европу через Украину прекратился. Киев официально отказался продлевать соглашение с Москвой после истечения контракта, действовавшего до 31 декабря 2024 года. Новый договор между сторонами подписан не был. Теперь поставки осуществляются только через черноморскую магистраль «Турецкий поток».

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