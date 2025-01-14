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В МИД РФ заявили о готовности Москвы к контактам с Трампом

Рябков: разговор Путина и Трампа зависит от США, Москва готова к контактам
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Susan Walsh/AP

Возможность телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом зависит непосредственно от Вашингтона. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва готова к подобного рода контактам, но все зависит от американской стороны, о чем высказывали и сам Путин.

Дональд Трамп заявлял, что намерен «очень быстро» организовать встречу с Владимиром Путиным после своей инаугурации. Однако Он не уточнил сроков встречи, которая станет первой между лидерами двух стран с момента начала конфликта на Украине. Отвечая на вопрос журналистов о стратегии прекращения боевых действий, Трамп отметил, что ситуация зависит от Владимира Путина.

10 января Трамп заявил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

Ранее в Евросоюзе испугались прямых переговоров Трампа и Путина по Украине.

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