Лавров отреагировал на решение Армении стать стратегическим партнером США

Лавров: подписание Арменией договора о партнерстве с США — ее суверенное решение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал суверенным решение Армении подписать договор о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами. Дипломата цитирует РИА Новости.

«Я слышал, [глава МИД Армении] Арарат Мирзоян подписал с (госсекретарем США Энтони) Блинкеном соглашение, договор о стратегическом партнерстве, но, опять же, это суверенное решение двух государств», — сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что важен не сам факт подписания соглашения, а последствия этого решения.

14 января армянский МИД сообщил, что Мирзоян и Блинкен подпишут в Вашингтоне соглашение о стратегическом партнерстве. В последний раз Мирзоян посещал США в мае 2022 года.

До этого армянский кабмин одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Песков в связи с этим заявил, что членство страны одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно.

Ранее в Кремле заявили, что Россия дорожит отношениями с Арменией.