В Кремле заявили, что Россия дорожит отношениями с Арменией

Россия высоко ценит свои отношения с Арменией. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание документа между Вашингтоном и Ереваном, сообщает РИА Новости.
«У нас сложились особые двусторонние отношения с Арменией, и мы их очень ценим», — сказал Песков журналистам.
Он также подчеркнул, что Россия стремится и в дальнейшем развивать эти отношения.
В июне 2024 года Армения и США приняли совместное заявление о намерении поднять двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.
14 января армянский МИД сообщил, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут в Вашингтоне соответствующий документ. В последний раз Мирзоян посещал США в мае 2022 года.
До этого армянский кабмин одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Песков в связи с этим заявил, что членство страны одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно.
Ранее политолог назвал последствия разрыва отношений с Россией для Армении.