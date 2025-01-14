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В Кремле заявили, что Россия дорожит отношениями с Арменией

Песков: Россия дорожит отношениями с Арменией и намерена развивать их
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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Россия высоко ценит свои отношения с Арменией. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание документа между Вашингтоном и Ереваном, сообщает РИА Новости.

«У нас сложились особые двусторонние отношения с Арменией, и мы их очень ценим», — сказал Песков журналистам.

Он также подчеркнул, что Россия стремится и в дальнейшем развивать эти отношения.

В июне 2024 года Армения и США приняли совместное заявление о намерении поднять двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.

14 января армянский МИД сообщил, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут в Вашингтоне соответствующий документ. В последний раз Мирзоян посещал США в мае 2022 года.

До этого армянский кабмин одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Песков в связи с этим заявил, что членство страны одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно.

Ранее политолог назвал последствия разрыва отношений с Россией для Армении.

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