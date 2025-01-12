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Команда Трампа призвала к снижению призывного возраста на Украине

Команда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет
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Mike Segar/File Photo/Reuters

Будущий помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил о планах будущей администрации повлиять на снижение призывного возраста на Украине до 18 лет. Об этом сообщил в интервью телеканалу ABC.

По словам Уолтца, администрация Трампа надеется таким образом стабилизировать ситуацию на фронте, поскольку Киев, по его мнению, остро нуждается в людских ресурсах.

«Мы хотим, чтобы проблемы с живой силой были решены. Речь здесь идет не только об оружии, боеприпасах и выписывании дополнительных чеков. Линия фронта должна быть стабилизирована, чтобы мы могли вступить в те или иные договоренности», – подчеркнул представитель будущей администрации.

Он отметил, что действующий порядок мобилизации неэффективен в условиях существующего дефицита личного состава ВСУ.

В настоящее время призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, однако Вооруженные силы Украины продолжают испытывать острую нехватку личного состава.

В декабре офицер ВСУ заявил, что Киеву не поможет снижение призывного возраста, так как воюют в большинстве мужчины старше 40 лет.

Ранее на Украине раскрыли, что случится со страной в случае снижения призывного возраста.

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