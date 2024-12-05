Киеву не поможет снижение призывного возраста, так как воюют в большинстве мужчины старше 40 лет. Такое мнение выразил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

«Был призывной возраст с 27 лет, сейчас от 25 лет, а знаете, что остается неизменным? Тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет», — написал он.

По словам лейтенанта, решить проблемы украинской армии поможет не снижение возраста призыва, а улучшение качества мобилизации.

В конце ноября президент США Джо Байден предложил Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. По его словам, российские военнослужащие добиваются устойчивого прогресса на востоке и начинают оттеснять украинские позиции под Курском.

В этом году на Украине снизили минимальный возраст мобилизации до 25 лет, максимальный остался прежним — 60 лет.

Ранее в США высказались о необходимости мобилизации 18-летних на Украине.