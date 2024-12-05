Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ оценили идею снижения призывного возраста

Лейтенант ВСУ Алекс: снижение призывного возраста не поможет Киеву

close
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киеву не поможет снижение призывного возраста, так как воюют в большинстве мужчины старше 40 лет. Такое мнение выразил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

«Был призывной возраст с 27 лет, сейчас от 25 лет, а знаете, что остается неизменным? Тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет», — написал он.

По словам лейтенанта, решить проблемы украинской армии поможет не снижение возраста призыва, а улучшение качества мобилизации.

В конце ноября президент США Джо Байден предложил Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. По его словам, российские военнослужащие добиваются устойчивого прогресса на востоке и начинают оттеснять украинские позиции под Курском.

В этом году на Украине снизили минимальный возраст мобилизации до 25 лет, максимальный остался прежним — 60 лет.

Ранее в США высказались о необходимости мобилизации 18-летних на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами