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В Раде предрекли крах Зеленского в случае снижения призывного возраста

Депутат Дубинский: украинцы «снесут» Зеленского, если призывной возраст снизят
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Bernadett Szabo/Reuters

Украинский оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский предрек негативные последствия для Владимира Зеленского в случае принятия решения о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В своем Telegram-канале он заявил, что подобный шаг может привести к серьезным социальным потрясениям и даже к смещению президента.

Дубинский выразил мнение, что снижение призывного возраста вызовет массовое недовольство среди населения, особенно среди родителей молодых людей призывного возраста. Он предсказал рост насилия в отношении сотрудников военкоматов, мотивированного желанием защитить своих сыновей от мобилизации. Депутат подчеркнул, что 18-летние граждане обладают иным менталитетом, нежели более старшие призывники, и их мобилизация не решит проблем украинской армии.

По мнению Дубинского, такая мера лишь усугубит внутреннюю напряженность в стране, приведя к быстрому ухудшению ситуации. Он прогнозирует массовый отток молодежи из страны, что значительно ослабит военный потенциал Украины и ускорит падение режима Зеленского. Вместо решения проблемы нехватки личного состава в армии, эта мера, по его оценке, лишь углубит кризис, приведя к катастрофическим последствиям в течение ближайших месяцев.

В декабре офицер ВСУ заявил, что Киеву не поможет снижение призывного возраста, так как воюют в большинстве мужчины старше 40 лет.

Ранее команда Трампа призвала к снижению призывного возраста на Украине.

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