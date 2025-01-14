Украинский оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский предрек негативные последствия для Владимира Зеленского в случае принятия решения о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В своем Telegram-канале он заявил, что подобный шаг может привести к серьезным социальным потрясениям и даже к смещению президента.

Дубинский выразил мнение, что снижение призывного возраста вызовет массовое недовольство среди населения, особенно среди родителей молодых людей призывного возраста. Он предсказал рост насилия в отношении сотрудников военкоматов, мотивированного желанием защитить своих сыновей от мобилизации. Депутат подчеркнул, что 18-летние граждане обладают иным менталитетом, нежели более старшие призывники, и их мобилизация не решит проблем украинской армии.

По мнению Дубинского, такая мера лишь усугубит внутреннюю напряженность в стране, приведя к быстрому ухудшению ситуации. Он прогнозирует массовый отток молодежи из страны, что значительно ослабит военный потенциал Украины и ускорит падение режима Зеленского. Вместо решения проблемы нехватки личного состава в армии, эта мера, по его оценке, лишь углубит кризис, приведя к катастрофическим последствиям в течение ближайших месяцев.

В декабре офицер ВСУ заявил, что Киеву не поможет снижение призывного возраста, так как воюют в большинстве мужчины старше 40 лет.

Ранее команда Трампа призвала к снижению призывного возраста на Украине.