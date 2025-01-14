Главу армянского МИД пригласили в Россию

Лавров: визит главы МИД Армении в Россию может состояться в скором времени

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приглашен в Россию, его визит может состояться в скором времени. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.

Он отметил, что на официальном уровне отношения между Москвой и Ереваном непростые.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не диктует Армении, с кем ей сотрудничать, и ее решение по договору с США является суверенным.

14 января армянский МИД сообщил, что министр иностранных дел Армении Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут в Вашингтоне соответствующий документ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что Россия высоко ценит свои отношения с Арменией и намерена развивать отношения с Ереваном.

Ранее политолог назвал последствия разрыва отношений с Россией для Армении.