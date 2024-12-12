Политолог назвал последствия разрыва отношений с Россией для Армении

В случае, если Армения решит разорвать отношения с Россией, Запад ей вряд ли поможет. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он подчеркнул, что США и их союзники заинтересованы исключительно в дестабилизации на Кавказе.

«Она (Армения — «Газета.Ru») получит массу словесной поддержки Запада, конец будет предсказуем. Но нужно понимать, что Запад не настроен помогать Армении. Их волнует исключительно дестабилизация на Кавказе, создание управляемого хаоса против России», — сказал Мендкович.

Политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна — это удобное орудие для решения таких задач, добавил политолог.

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Он аргументировал это тем, что договор не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах. В мае пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что страна не будет участвовать в финансировании деятельности организации в 2024 году.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее глава МИД Армении пожаловался на равнодушие ОДКБ.