Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал последствия разрыва отношений с Россией для Армении

Политолог Мендкович: Запад не настроен помогать Армении

close
Пресс-служба Совета Федерации РФ

В случае, если Армения решит разорвать отношения с Россией, Запад ей вряд ли поможет. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он подчеркнул, что США и их союзники заинтересованы исключительно в дестабилизации на Кавказе.

«Она (Армения — «Газета.Ru») получит массу словесной поддержки Запада, конец будет предсказуем. Но нужно понимать, что Запад не настроен помогать Армении. Их волнует исключительно дестабилизация на Кавказе, создание управляемого хаоса против России», — сказал Мендкович.

Политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна — это удобное орудие для решения таких задач, добавил политолог.

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Он аргументировал это тем, что договор не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах. В мае пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что страна не будет участвовать в финансировании деятельности организации в 2024 году.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее глава МИД Армении пожаловался на равнодушие ОДКБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами