Песков обвинил США в дестабилизации Кавказа

Соединенные Штаты играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Армении подписать договор о стратегическом партнерстве с США, передает ТАСС.

«США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать — наоборот. Как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — заявил он.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве. Церемония пройдет в Вашингтоне в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск). Она будет транслироваться в прямом эфире Государственным департаментом США.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ в феврале прошлого года. Он объяснил это тем, что договор безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах во время конфликта страны с Азербайджаном.

Ранее в Кремле заявили, что Россия дорожит отношениями с Арменией.