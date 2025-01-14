Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков обвинил США в дестабилизации Кавказа

Песков: США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Соединенные Штаты играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Армении подписать договор о стратегическом партнерстве с США, передает ТАСС.

«США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать — наоборот. Как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — заявил он.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве. Церемония пройдет в Вашингтоне в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск). Она будет транслироваться в прямом эфире Государственным департаментом США.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ в феврале прошлого года. Он объяснил это тем, что договор безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах во время конфликта страны с Азербайджаном.

Ранее в Кремле заявили, что Россия дорожит отношениями с Арменией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами