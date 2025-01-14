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Лавров посоветовал Байдену «досидеть» на посту с пониманием, что его курс не поддерживают

Лавров: американцы не поддерживают нынешний курс Джо Байдена
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Elizabeth Frantz/Reuters

Действующему президенту США Джо Байдену необходимо досидеть последние дни на посту, а не хлопать дверью в ущерб американскому народу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда тебя уже не избрали и твоя команда видит Америку такой, какая не была поддержана большинством американцев, но чисто этически, исходя из человеческой порядочности, досиди эти три месяца между выборами и инаугурацией и понимай, что народ хочет другой политики», — сказал глава МИД РФ.

В недавнем интервью действующий президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает войти в историю как лидер, который пытался вернуть доминирующее положение страны в мире.

В январе американский журналист Джексон Хинкл высказал мнение, что Байдена и вице-президента Камалу Харрис запомнят как некомпетентных и коррумпированных политиков, которые приблизили мир к третьей мировой.

Он назвал начало конфликта на Украине при демократах в США главным провалом администрации Байдена, поскольку так мир оказался близок к третьей мировой.

Ранее Байден признался, что сожалеет о выходе из президентской гонки в США.

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